BBVA Aktie
Marktkap. 108,65 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 23,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management der spanischen Großbank habe einen überzeugenden Plan für den mexikanischen Markt vorgelegt, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,73 €
|Abst. Kursziel*:
24,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
