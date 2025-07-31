Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,34 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen von 145 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie neben den Resultaten auch aktuelle Branchentrends, Währungsbewegungen und den gekürzten Ausblick des Konsumgüterkonzerns in sein Modell ein. Auf bereinigter Basis fallen seine Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 3,5 Prozent. Im zweiten Halbjahr werde allerdings Besserung erwartet, betonte der Experte./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Buy
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
100,65 €
|Abst. Kursziel*:
34,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
100,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,46%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
