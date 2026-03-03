DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.488 +0,7%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.836 +1,4%Bitcoin 62.828 +6,8%Euro 1,1628 +0,1%Öl 81,34 -0,8%Gold 5.135 +0,9%
Marktkap. 155,22 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

17:51 Uhr
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Die Februar-Auslieferungszahlen für Flugzeuge der Max-Reihe bedeuteten ein Rekordniveau für diesen Monat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Insgesamt stabilisiere sich die Produktion weiter./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

17:51 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Boeing Outperform Bernstein Research
10.02.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Alternative Investments Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing verbilligt sich am Nachmittag
finanzen.net Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit roter Tendenz
finanzen.net Börse New York: Dow Jones sackt am Dienstagnachmittag ab
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Minuszeichen in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten
Benzinga Price Over Earnings Overview: Boeing
Zacks Boeing (BA) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
MotleyFool Battle Royale: Joby Aviation vs. Boeing. Only One Can Make You Rich.
Zacks Boeing vs. RTX: Which Defense Stock Offers Better Value in 2026?
Zacks Why Is Boeing (BA) Down 4.7% Since Last Earnings Report?
Zacks UAL Orders 300 GEnx Engines From GE Aerospace to Power Boeing 787s
MotleyFool Boeing and Lockheed's Space Joint Venture Is Falling Apart -- and Northrop Grumman Is the Reason
BBC Nasa boss says Boeing Starliner failure one of worst in its history
