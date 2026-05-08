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Marktkap. 159,01 Mrd. EUR

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WKN 850471

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ISIN US0970231058

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Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

10:51 Uhr
Boeing Buy
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Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu ging am Freitagabend auf die jüngsten Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers und den anstehenden Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China ein, bei dem auch Boeing-Chef Kelly Ortberg dabei ist./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 237,36		 Abst. Kursziel*:
24,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 241,80		 Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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