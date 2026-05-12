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Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

08:41 Uhr
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Der Ausblick sei unverändert./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underperform

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
62,18 €		 Abst. Kursziel*:
-32,45%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
60,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,01%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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