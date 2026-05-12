Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Der Ausblick sei unverändert./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag