Brenntag Aktie
Marktkap. 9,08 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Der Ausblick sei unverändert./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underperform
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
62,18 €
|Abst. Kursziel*:
-32,45%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
60,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,01%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:41
|Brenntag Underperform
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|Brenntag Verkaufen
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|13.04.26
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|Barclays Capital
|08:41
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG