DAX 24.129 -0,1%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.629 +0,4%Top 10 Crypto 9,8755 -1,1%Nas 24.795 +1,5%Bitcoin 66.393 -0,9%Euro 1,1718 +0,3%Öl 104,9 -1,1%Gold 4.724 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leicht im Minus ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher
Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
65,38 EUR +0,06 EUR +0,09 %
STU
76,66 USD +0,36 USD +0,47 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 275,06 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

13:11 Uhr
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
65,38 EUR 0,06 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern sei im aktuellen Umfeld gut positioniert, schrieb Nik Modi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gleichwohl müssten die Amerikaner neben der Preisgestaltung noch weitere Hebel betätigen, um den aktuellen Inflationsdruck abzumildern./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 76,28		 Abst. Kursziel*:
14,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 76,66		 Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
Analyst Name:
Nik Modi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

13:11 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Coca-Cola Buy UBS AG
09.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt in der Verlustzone
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola gewinnt am Abend
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt nach
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Nachmittag gesucht
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones verliert zum Start
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich im Plus
MotleyFool Coca-Cola Consolidated: A 6.5/10 Investment Opportunity?
Zacks Exploring Analyst Estimates for Coca-Cola (KO) Q1 Earnings, Beyond Revenue and EPS
MotleyFool Coca-Cola KO Q4 2024 Earnings Call Transcript
Zacks Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Stock Is the Better Investment?
MotleyFool Here's How Much Dividend Income You'd Have Collected If You'd Bought 100 Shares of Coca-Cola 10 Years Ago
EQS Group Sprite Lands Back in the Heart of Street Culture in ASEAN & South Pacific with Launch of New Global Platform ‘It’s That Fresh’
Zacks Coca-Cola (KO) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
Zacks Coca-Cola (KO) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen