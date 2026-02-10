DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
64,59 EUR -0,06 EUR -0,09 %
STU
76,88 USD -1,08 USD -1,39 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 281,44 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

14:01 Uhr
Coca-Cola Co.
64,59 EUR -0,06 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 79 auf 83 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zielvorgabe für die klassische "Coke" stimme zuversichtlich, schrieb Andrea Teixeira am Dienstagabend. Es gebe Spielraum nach oben bei den Schätzungen. Die Volumina und auch die Preise des Getränkeherstellers hätten sich gut entwickelt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 76,81		 Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 76,88		 Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 83,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen