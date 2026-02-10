Coca-Cola Aktie
Marktkap. 281,44 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 79 auf 83 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zielvorgabe für die klassische "Coke" stimme zuversichtlich, schrieb Andrea Teixeira am Dienstagabend. Es gebe Spielraum nach oben bei den Schätzungen. Die Volumina und auch die Preise des Getränkeherstellers hätten sich gut entwickelt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 83,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 76,81
|Abst. Kursziel*:
8,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 76,88
|Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
|
Analyst Name:
Andrea Teixeira
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 83,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|14:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.