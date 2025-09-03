DAX 23.697 +0,4%ESt50 5.332 +0,1%Top 10 Crypto 15,56 -1,2%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 94.852 -1,0%Euro 1,1650 -0,1%Öl 66,84 -0,8%Gold 3.544 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,98 EUR +0,62 EUR +0,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,02 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

09:46 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
73,98 EUR 0,62 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,22 €		 Abst. Kursziel*:
36,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
01.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.25 Continental Buy UBS AG
18.08.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Performance im Blick MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor einem Jahr verloren MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net So schätzen die Analysten die RATIONAL-Aktie im August 2025 ein
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich mittags leichter
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 08.08.25
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
NewsBTC Analyst Reveals Rational Behind XRP Price Reaching $9.5 And $37.5
EQS Group EQS-News: Rational wins the Best Managed Companies Award for the third time
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen