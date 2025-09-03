UBS AG

Continental Buy

09:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

