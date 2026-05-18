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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

08:01 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die deutliche Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst dürfte Spekulationen auf eine mögliche Übernahme schüren, was mehr Fragen aufwerfe als Antworten gebe, schrieb Giles Thorne am Montag. Zu ersteren gehöre etwa eine mögliche Intervention der EU-Wettbewerbsbehörden. Thorne verwies zudem auf Medienberichte, wonach Uber und der südkoreanische Internetkonzern Naver ein Konsortium zur Übernahme von Delivery Heros südkoreanischer Essensliefer-Tochter Baemin bilden wollten. Derzeit gebe es viel Wirbel um Delivery Hero, was aber offensichtlich gut für den Aktienkurs sei./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,76 €		 Abst. Kursziel*:
-5,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,30%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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Korea Times Delivery Hero seeking to sell operator of food delivery platform Baemin: sources
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