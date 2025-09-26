DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
0,39 EUR -0,01 EUR -2,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,97 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 804100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008041005

SMC Research

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Halten

08:39 Uhr
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Halten
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
0,39 EUR -0,01 EUR -2,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research haben sich die beiden wichtigsten Beteiligungen von DEWB, LAIQON und Stableton, im laufenden Jahr positiv entwickelt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber aktuell noch kein gutes Umfeld für Exits oder Teilverkäufe und stuft die Aktie weiter mit „Hold“ ein.

DEWB habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr eine kleinere Portfolioposition verkauft, was in Kombination mit einer Anleiheemission eine deutliche Rückführung der Bankfinanzierung sowie eine Stärkung der Liquidität ermöglicht habe. Für den nächsten großen Schritt beim Portfolioausbau benötige DEWB allerdings einen lukrativen (Teil-)Exit – oder eine größere Kapitalmaßnahme. Zwar schaffen die beiden wichtigsten Beteiligungen, LAIQON und Stableton, mit einer positiven operativen Entwicklung im laufenden Jahr grundsätzlich eine gute Basis für einen Anteilsverkauf. Kurzfristig zeichne sich der aber eher noch nicht ab, da das Marktumfeld dafür noch nicht günstig sei.

Um alternativ auch selbst Aktienemissionen durchführen zu können, habe DEWB auf der jüngsten HV einen Kapitalschnitt beschlossen, der eine Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10 zu 1 zur Folge habe. Das werde die Handlungsfähigkeit des Unternehmens wieder erhöhen.

Die Analysten sehen, gestützt vor allem auf die beiden wichtigsten Beteiligungen, ein deutliches Aufwärtspotenzial für die DEWB-Aktie, deren Potenzialwert sie aktuell auf 1,00 Euro taxieren. Aber auch gemessen am Eigenkapital, das sich derzeit auf 0,74 Euro je Aktie belaufe, wirke DEWB deutlich unterbewertet.

Perspektivisch sei es aber entscheidend, dass das Unternehmen das EK je Aktie wieder steigere, was zuletzt wegen des Fehlens größerer und lukrativer Exits nicht gelungen sei. Hier erwarten die Analysten die Wende, allerdings noch nicht in nächster Zukunft. Solange sich das nicht konkret abzeichne, laute ihr Urteil weiter „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.10.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.10.2025 um 17:50 Uhr fertiggestellt und am 28.10.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-28-SMC-Update-DEWB_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Halten

Unternehmen:
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,00 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
0,42 €		 Abst. Kursziel*:
140,38%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
156,41%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

08:39 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Halten SMC Research
07.07.25 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Halten SMC Research
30.09.24 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Halten SMC Research
30.04.24 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Kaufen SMC Research
02.10.23 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

StockXperts DEWB: Die wichtigsten Beteiligungen machen Fortschritte DEWB: Die wichtigsten Beteiligungen machen Fortschritte
Aktien-Global DEWB: Die wichtigsten Beteiligungen machen Fortschritte
StockXperts DEWB: Marktwende als Game-Changer
StockXperts DEWB: Bald zweite Erholungswelle?
Aktien-Global DEWB: Hoher Kursabschlag trotz Fortschritten
RSS Feed
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG zu myNews hinzufügen