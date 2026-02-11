DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5355 -0,1%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.563 +0,3%Euro 1,1873 +0,0%Öl 69,60 +0,0%Gold 5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
30,68 EUR +0,19 EUR +0,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 147,99 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:36 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
30,68 EUR 0,19 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US sei überzeugend gewesen, schrieb Akhil Dattani am Mittwochabend. Einige Unwägbarkeiten blieben noch, aber langsam nähmen die Belastungen für die T-Aktien ab. Er hält sie für unterbewertet, wenn auch vielleicht nicht ganz so spannend wie Orange./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,66 €		 Abst. Kursziel*:
30,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,38%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:36 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

dpa-afx Viertes Quartal T-Mobile US-Aktie trotzdem höher: Weniger Mobilfunkkunden als erwartet gewonnen T-Mobile US-Aktie trotzdem höher: Weniger Mobilfunkkunden als erwartet gewonnen
finanzen.net Zahlen von T-Mobile US verhelfen Deutsche Telekom-Aktie nach oben
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Candlestick Hanging Man im Deutsche Telekom-Chart
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schließt im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: DAX am Mittwochnachmittag unentschlossen
Benzinga T-Mobile Calls Out Competitor&#39;s Device Push In Postpaid Growth Fight
MotleyFool T-Mobile US (TMUS) Q4 2025 Earnings Transcript
Zacks T-Mobile (TMUS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Benzinga Dow Jumps Over 200 Points; T-Mobile Earnings Top Views
Zacks T-Mobile (TMUS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
MarketWatch T-Mobile sees huge boom in phone subscribers, but here’s why the stock is falling
Benzinga Insights Ahead: T-Mobile US&#39;s Quarterly Earnings
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen