DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 53,58 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
Goldman Sachs Group Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

10:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,88 EUR 1,33 EUR 2,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe dank des Express-Geschäfts die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,76 €		 Abst. Kursziel*:
4,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
47,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,43%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

10:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
09:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktie bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Neutral
finanzen.net DHL-Aktie im Plus: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang - Jahresziele bestätigt
dpa-afx ROUNDUP 2: DHL überrascht positiv dank starkem Express-Geschäft - Aktie zieht an
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Entitlement to a transfer of 92.3661 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share matching ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Sale of 1,669.3109 shares for the settlement of taxes and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (share ...
