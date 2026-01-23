DZ BANK

16:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk nach Eckdaten für 2025 von 70 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten attestierte dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik starke Geschäftszahlen und auch einen guten Ausblick für 2026. Nach wie vor sei das Unternehmen aber zu abhängig vom jeweiligen vierten Quartal des Jahres, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

