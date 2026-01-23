DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.536 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.660 +0,7%Bitcoin 74.184 +1,6%Euro 1,1873 -0,1%Öl 65,60 -1,0%Gold 5.022 +0,8%
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Drägerwerk Aktie

Drägerwerk Aktien-Sparplan
88,70 EUR +2,20 EUR +2,54 %
STU
Marktkap. 1,43 Mrd. EUR

KGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
NEU
WKN 555063

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE0005550636

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Symbol DRWKF

DZ BANK

Drägerwerk Halten

16:41 Uhr
Drägerwerk Halten
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
88,70 EUR 2,20 EUR 2,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk nach Eckdaten für 2025 von 70 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten attestierte dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik starke Geschäftszahlen und auch einen guten Ausblick für 2026. Nach wie vor sei das Unternehmen aber zu abhängig vom jeweiligen vierten Quartal des Jahres, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Drägerwerk Halten

Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
86,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
88,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

16:41 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.01.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

