Drägerwerk Aktie
Marktkap. 1,43 Mrd. EURKGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
Drägerwerk Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk nach Eckdaten für 2025 von 70 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten attestierte dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik starke Geschäftszahlen und auch einen guten Ausblick für 2026. Nach wie vor sei das Unternehmen aber zu abhängig vom jeweiligen vierten Quartal des Jahres, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Halten
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
86,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
88,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16:41
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
