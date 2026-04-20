easyJet Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,25 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
4,39 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|13:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
