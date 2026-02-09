Enel Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Enel Buy
Enel S.p.A.
Jefferies & Company Inc.
10,00 €
Buy
9,39 €
6,53%
Buy
9,50 €
5,25%
Ahmed Farman
-
9,56 €
