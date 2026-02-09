DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7840 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
Enel Aktie

9,50 EUR +0,04 EUR +0,43 %
STU
8,61 CHF -0,08 CHF -0,93 %
BRX
Marktkap. 96,25 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

08:41 Uhr
Enel Buy
Enel S.p.A.
9,50 EUR 0,04 EUR 0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,39 €		 Abst. Kursziel*:
6,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,25%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:41 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
29.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
21.01.26 Enel Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich
dpa-afx Enel-Aktie stabil: Energieversorger legt bei Umsatz und Gewinn zu
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
