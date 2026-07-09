Eni Aktie
Marktkap. 58,92 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson kappte seine Ergebnisprognosen für den italienischen Ölkonzern für das zweite Quartal. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen alleine mit den Preisen im größten Geschäftsbereich Exploration & Production./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,74 €
|Abst. Kursziel*:
44,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,74%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Overweight
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|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
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|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
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|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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