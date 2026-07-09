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Eni Aktie

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21,17 EUR +0,32 EUR +1,51 %
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Marktkap. 58,92 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

08:31 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
21,17 EUR 0,32 EUR 1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson kappte seine Ergebnisprognosen für den italienischen Ölkonzern für das zweite Quartal. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen alleine mit den Preisen im größten Geschäftsbereich Exploration & Production./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,74 €		 Abst. Kursziel*:
44,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,74%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:31 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Eni Buy UBS AG
10.06.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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