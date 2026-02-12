E.ON Aktie
Marktkap. 48,28 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 18,75 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Geschäftszahlen gut ausgefallen seien, habe der Ausblick bis 2030 enttäuscht, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem um regulatorische Themen gehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Overweight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,75 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,45 €
|Abst. Kursziel*:
1,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
