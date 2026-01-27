EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 116,85 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Nachdem die Aktie wegen Bedenken um die Margen, unangebrachter Wettbewerbssorgen und Währungseffekten vom Novemberhoch zurückgefallen sei, gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die am 11. Februar anstehenden Quartalszahlen des Brillenkonzerns könnten einmal mehr die rasant steigende Nachfrage nach smarten Brillen sowie die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise deutlich machen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
257,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
256,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,29%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:46
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG