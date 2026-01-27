DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Tesla A1CX3T Infineon 623100 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
Top News
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
256,80 EUR +1,30 EUR +0,51 %
STU
235,04 CHF +1,84 CHF +0,79 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 116,85 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

10:46 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
256,80 EUR 1,30 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Nachdem die Aktie wegen Bedenken um die Margen, unangebrachter Wettbewerbssorgen und Währungseffekten vom Novemberhoch zurückgefallen sei, gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die am 11. Februar anstehenden Quartalszahlen des Brillenkonzerns könnten einmal mehr die rasant steigende Nachfrage nach smarten Brillen sowie die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise deutlich machen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
257,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
256,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,29%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
327,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

10:46 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
21.01.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie tiefer, Meta-Aktie im Blick: Klage wegen Smartglasses-Patenten
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Siemens Energy, EssilorLuxottica, Vinci, Bayer, ASML
TraderFox Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
TraderFox EssilorLuxottica: Meta will die KI-Brillenproduktion auf mindestens 20 Mio. Einheiten verdoppeln. Die Ära der Wearables verlässt die Nische!
dpa-afx Meta-Aktie in Rot: Stellenabbau in verlustreicher VR-Sparte
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren eingebracht
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen