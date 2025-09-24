Evonik Aktie
Marktkap. 7,21 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach gesenkten Jahreszielen zunächst mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Die erhoffte Erholung in den Sommermonaten sei ausgeblieben, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Bis zum Jahresende rechne der Spezialchemiekonzern nicht mehr mit einer Belebung der schwachen Nachfrage./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,78 €
|Abst. Kursziel*:
10,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|13:41
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)