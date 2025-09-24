DAX 23.416 -1,1%ESt50 5.422 -0,8%Top 10 Crypto 15,30 -2,1%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.028 -1,6%Euro 1,1710 -0,3%Öl 68,89 -0,3%Gold 3.746 +0,3%
Pivotal-Point Nachverfolgung Lyft: Partnerschaft mit Waymo positioniert die Mobilitätsplattform als führenden Anbieter für autonome Fahrzeuge!
Amadeus FiRe: Ausbau des E-Learning-Geschäfts Amadeus FiRe: Ausbau des E-Learning-Geschäfts
Marktkap. 7,21 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
Symbol EVKIF

Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

13:41 Uhr
Evonik Hold
Evonik AG
14,84 EUR -0,25 EUR -1,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach gesenkten Jahreszielen zunächst mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Die erhoffte Erholung in den Sommermonaten sei ausgeblieben, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Bis zum Jahresende rechne der Spezialchemiekonzern nicht mehr mit einer Belebung der schwachen Nachfrage./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,78 €		 Abst. Kursziel*:
10,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

13:41 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
18.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
