FedEx Aktie
Marktkap. 73,04 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex nach dem ersten "FedEx Freight"-Investorentag mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck schrieb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass er sich ein besseres Bild von den Fortschritten zur Ausgliederung des Geschäfts am 1. Juni habe machen können. Die Präsentationen und die Fragerunde mit dem Management seien ein solider Einstieg gewesen, um den bisherigen Fortschritt und die mittelfristigen Finanzziele zu verstehen, die in einem stärkeren Frachtmarkt konservativ sein könnten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Neutral
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 432,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 373,43
|Abst. Kursziel*:
15,68%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 372,95
|Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 439,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|09:26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
