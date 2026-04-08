Commerzbank-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
FedEx Aktie

318,40 EUR -0,60 EUR -0,19 %
372,95 USD -0,47 USD -0,13 %
Marktkap. 73,04 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

09:26 Uhr
FedEx Neutral
FedEx Corp.
318,40 EUR -0,60 EUR -0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex nach dem ersten "FedEx Freight"-Investorentag mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck schrieb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass er sich ein besseres Bild von den Fortschritten zur Ausgliederung des Geschäfts am 1. Juni habe machen können. Die Präsentationen und die Fragerunde mit dem Management seien ein solider Einstieg gewesen, um den bisherigen Fortschritt und die mittelfristigen Finanzziele zu verstehen, die in einem stärkeren Frachtmarkt konservativ sein könnten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 432,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 373,43		 Abst. Kursziel*:
15,68%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 372,95		 Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

