JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. In einem Kommentar zu den an diesem Dienstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen schrieb Analystin Elodie Rall: Das operative Ergebnis des Flughafenbetreibers habe über der Konsensschätzung gelegen, die Umsätze aber etwas darunter. Die Jahresziele seien zudem bestätigt worden, auch wenn nun mit einem Verkehrsaufkommen am wichtigsten Flughafen Frankfurt gerechnet werde, das eher am unteren Ende der Prognosespanne liege. Alles in allem nannte sie die Zahlen ermutigend, rechnet aber nur mit einer verhaltenen Kursreaktion./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com