Fraport Aktie
Marktkap. 6,45 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. In einem Kommentar zu den an diesem Dienstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen schrieb Analystin Elodie Rall: Das operative Ergebnis des Flughafenbetreibers habe über der Konsensschätzung gelegen, die Umsätze aber etwas darunter. Die Jahresziele seien zudem bestätigt worden, auch wenn nun mit einem Verkehrsaufkommen am wichtigsten Flughafen Frankfurt gerechnet werde, das eher am unteren Ende der Prognosespanne liege. Alles in allem nannte sie die Zahlen ermutigend, rechnet aber nur mit einer verhaltenen Kursreaktion./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,45 €
|Abst. Kursziel*:
27,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
67,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,03%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|09:26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research