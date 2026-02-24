JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

