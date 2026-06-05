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Symbol GVDBF

Goldman Sachs Group Inc.

Givaudan Buy

08:41 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.107,00 EUR 7,00 EUR 0,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
3.500,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.108,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
2.858,83 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.215,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:41 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Givaudan Neutral UBS AG
15.04.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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