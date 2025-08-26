Givaudan Aktie
Marktkap. 33,58 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Aromenherstellers dürften dem Gesamtmarkt in Reaktion auf die externe Nachfolgelösung für den Konzernchef zunächst etwas hinterherlaufen, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die gleichzeitig veröffentlichten Konzernziele bis 2030 entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.650,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.387,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.381,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.973,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
