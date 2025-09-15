JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auch angesichts anspruchsvoller Vergleichsdaten aus dem Vorjahr weiter normalisiert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers. Mit der unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn werde die Aktie nur noch mit einem geringen Sektoraufschlag gehandelt./rob/gl/tav

