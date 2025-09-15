Givaudan Aktie
Marktkap. 33,7 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auch angesichts anspruchsvoller Vergleichsdaten aus dem Vorjahr weiter normalisiert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers. Mit der unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn werde die Aktie nur noch mit einem geringen Sektoraufschlag gehandelt./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.381,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
24,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.372,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4.026,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|14:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG