Vor Fed-Entscheid: Dow startet stabil -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
Givaudan Aktie

3.626,00 EUR +1,00 EUR +0,03 %
STU
3.372,00 CHF -22,00 CHF -0,65 %
SWX
Marktkap. 33,7 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

14:31 Uhr
Givaudan Overweight
Givaudan AG
3.626,00 EUR 1,00 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auch angesichts anspruchsvoller Vergleichsdaten aus dem Vorjahr weiter normalisiert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers. Mit der unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn werde die Aktie nur noch mit einem geringen Sektoraufschlag gehandelt./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.381,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
24,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.372,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4.026,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

14:31 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.25 Givaudan Halten DZ BANK
28.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

