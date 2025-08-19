Givaudan Aktie
Marktkap. 32,81 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan auf "Neutral" belassen. Die seit Jahresbeginn gesunkenen Rohstoffpreise ließen auch für 2026 eine rückläufige Entwicklung erwarten, schrieb Charles Eden in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für die europäischen Aromen- und Duftstoffhersteller. Die Rohstoffkosten machten für die Branche einen Großteil der operativen Aufwendungen aus, noch vor den Personalkosten. Bei Givaudan, Symrise und DSM-Firmenich rechnet er für das kommende Jahr ebenso wie bei Kerry mit deren Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Annahmen berücksichtigten allerdings noch keine Auswirkungen der US-Zollpolitik, welche die Kosten erhöhen könnten, betonte der Experte./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.375,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.374,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4.130,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:46
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Givaudan Add
|Baader Bank
|22.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG