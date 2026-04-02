GSK Aktie
Marktkap. 98,19 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Umsätze könnten die Erwartungen übertreffen, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn könne die Konsensschätzung um drei Prozent überbieten, denn die Konsensprognose reflektiere positive Effekte bei den Margen des Pharmakonzerns noch nicht./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2026 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2026 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,16 £
|Abst. Kursziel*:
15,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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