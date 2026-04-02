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Symbol GLAXF

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

02.04.26
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
24,62 EUR 0,58 EUR 2,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Umsätze könnten die Erwartungen übertreffen, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn könne die Konsensschätzung um drei Prozent überbieten, denn die Konsensprognose reflektiere positive Effekte bei den Margen des Pharmakonzerns noch nicht./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2026 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2026 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,16 £		 Abst. Kursziel*:
15,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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02.04.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
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