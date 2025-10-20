Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2025 sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Diese hohe Rentabilitätsannahme erfolge ungeachtet der umsichtigen Verbuchung von Naturkatastrophenschäden im Einklang mit dem Budget./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

