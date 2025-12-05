DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 -3,4%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 76.967 +0,3%Euro 1,1645 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.197 %
Top News
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 30,7 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei dies auch die neue Dividendenpolitik beim deutschen Rückversicherer widerspiegele./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
252,20 €		 Abst. Kursziel*:
42,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
252,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,63%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:01 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.11.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

