13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers verdeutlichten eine quartalsweise Verbesserung der Absatzmengen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mengen- und organisches Umsatzwachstum entsprächen den Konsensschätzungen. Dennoch sei Henkel vorsichtig für das zweite Halbjahr und habe wegen des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds die Umsatzprognosenspanne gekappt. Der Konsens liege zugleich aber bereits am unteren Ende der alten Spanne./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC

