Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers verdeutlichten eine quartalsweise Verbesserung der Absatzmengen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mengen- und organisches Umsatzwachstum entsprächen den Konsensschätzungen. Dennoch sei Henkel vorsichtig für das zweite Halbjahr und habe wegen des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds die Umsatzprognosenspanne gekappt. Der Konsens liege zugleich aber bereits am unteren Ende der alten Spanne./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,88 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
67,14 €
|Abst. Kursziel*:
27,91%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
69,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,82%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|15:31
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:46
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15:31
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:46
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11:46
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11:36
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:31
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:06
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.