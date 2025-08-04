DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Henkel vz. Aktie

69,36 EUR +2,34 EUR +3,49 %
STU
Marktkap. 26,7 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Henkel KGaA Vz.
69,36 EUR 2,34 EUR 3,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers verdeutlichten eine quartalsweise Verbesserung der Absatzmengen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mengen- und organisches Umsatzwachstum entsprächen den Konsensschätzungen. Dennoch sei Henkel vorsichtig für das zweite Halbjahr und habe wegen des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds die Umsatzprognosenspanne gekappt. Der Konsens liege zugleich aber bereits am unteren Ende der alten Spanne./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
67,14 €		 Abst. Kursziel*:
27,91%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
69,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,82%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

