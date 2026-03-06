JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mother?s" in den USA könnte das Ergebnis je Aktie des Konsumgüterkonzerns marginal verbessern, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek

