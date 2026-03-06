Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,82 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mother?s" in den USA könnte das Ergebnis je Aktie des Konsumgüterkonzerns marginal verbessern, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
