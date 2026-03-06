DAX 23.189 -1,7%ESt50 5.602 -2,1%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,8740 +2,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.511 +2,1%Euro 1,1562 +0,2%Öl 105,3 +12,8%Gold 5.091 -0,3%
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
73,32 EUR -1,34 EUR -1,79 %
STU
Marktkap. 28,82 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

12:16 Uhr
Henkel vz Underweight
Henkel KGaA Vz.
73,32 EUR -1,34 EUR -1,79%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mother?s" in den USA könnte das Ergebnis je Aktie des Konsumgüterkonzerns marginal verbessern, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
73,24 €		 Abst. Kursziel*:
-11,25%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
73,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,35%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

