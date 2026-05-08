Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

12:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 162 auf 150 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Clements rechnet mit einer anhaltenden Absatzschwäche bei den Schweden, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juni schrieb./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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