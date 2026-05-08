Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 23,97 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 162 auf 150 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Clements rechnet mit einer anhaltenden Absatzschwäche bei den Schweden, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juni schrieb./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
150,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
163,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-7,98%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
149,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|12:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets