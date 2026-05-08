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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

12:16 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 162 auf 150 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Clements rechnet mit einer anhaltenden Absatzschwäche bei den Schweden, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juni schrieb./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
150,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
163,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,98%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
149,78 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

12:16 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
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