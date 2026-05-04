So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
Vodafone-Aktie im Minus: Konzern übernimmt VodafoneThree vollständig
HOCHTIEF Aktie

Marktkap. 34,4 Mrd. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief vor Zahlen von 387 auf 480 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei weitem übersteigt, schrieb Graham Hunt am Montagabend in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln mit einem starken Gewinnanstieg, angeführt von der US-Tochter Turner. Für diese legt er seinen Bewertungsmaßstab nun höher an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
480,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
455,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
490,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,08%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

08:16 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
10.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

finanzen.net HOCHTIEF-Investmentbeispiel MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hochtief nähern sich 500 Euro - Analystenziele übertrumpft
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag stark gefragt
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Ángel Manuel Muriel Bernal, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('LongTerm Incentive Plan I') ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Ángel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term Incentive Plan ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (“Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF increases operational net profit guidance for 2025
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term Incentive ...
