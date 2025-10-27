DAX 24.288 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,56 -1,8%Gold 3.915 -1,9%
HSBC Aktie

11,84 EUR +0,38 EUR +3,32 %
STU
10,35 GBP +0,31 GBP +3,05 %
LSE
Marktkap. 197,63 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Jefferies & Company Inc.

HSBC Hold

08:01 Uhr
HSBC Hold
HSBC Holdings plc
11,84 EUR 0,38 EUR 3,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe seine Erwartungen um 8 Prozent getoppt, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Die Großbank profitiere vom Zinsgeschäft und der Vermögensverwaltung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,04 £		 Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,35 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

