HSBC Aktie
Marktkap. 197,63 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe seine Erwartungen um 8 Prozent getoppt, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Die Großbank profitiere vom Zinsgeschäft und der Vermögensverwaltung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,04 £
|Abst. Kursziel*:
11,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
