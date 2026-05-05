Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen habe sie ihre Schätzungen für den Modekonzern angehoben, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht. Ihre neutrale Haltung begründete sie mit dem weiter schwierigen Konsumumfeld, der hohen Marktvolatilität und dem noch frühen Stadium der Marken-Neupositionierung. Die Berechenbarkeit der Trendwende sei noch gering./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,48 €
|Abst. Kursziel*:
12,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
35,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,36%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:11
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
