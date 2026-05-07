ING Group Aktie
Marktkap. 72,36 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 29,20 auf 31,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,26 €
|Abst. Kursziel*:
23,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,72%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|08:31
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
