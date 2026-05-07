ING Group Aktie

25,55 EUR +0,12 EUR +0,45 %
STU
25,54 EUR +0,14 EUR +0,55 %
HAML
Marktkap. 72,36 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Goldman Sachs Group Inc.

ING Group Buy

08:31 Uhr
ING Group Buy
ING Group
25,55 EUR 0,12 EUR 0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 29,20 auf 31,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,26 €		 Abst. Kursziel*:
23,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,72%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

08:31 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.26 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net ING Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben
Dow Jones ING-Aktie höher: Wachstums-Offensive in Deutschland gestartet
dpa-afx ING-Aktie steigt: Bank steigert Gewinn in Q1 - Aktienrückkauf geplant
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING verdient mehr als gedacht - Weiterer Aktienrückkauf
dpa-afx Bankenaktien unter Druck: BNP, Société Générale und Crédit Agricole geben nach
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ING Groep (ING) is a Great Choice
Benzinga Price Over Earnings Overview: ING Groep
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
