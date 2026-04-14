ING Group Aktie

25,05 EUR +0,06 EUR +0,24 %
25,14 EUR +0,19 EUR +0,76 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,5 Euro belassen. Vor den anstehenden Zahlen der beiden niederländischen Großbanken ING und ABN Amro zum ersten Quartal aktualisierte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Für ING senkte sie ihre Jahresprognose 2026 je Aktie wegen geringerer Erträge und leicht höherer Steuersätze etwas. Für das erste Quartal entspreche ihre Vorsteuergewinnschätzung weitgehend dem Bloomberg-Konsens, schrieb sie. Geringfügig höhere Nettoerträge aus dem Großkundenbereich sowie Gebühren würden durch leicht höhere Kosten und Rückstellungen wieder aufgewogen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,09 €		 Abst. Kursziel*:
13,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,80%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

