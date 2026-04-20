International Consolidated Airlines Aktie

4,37 EUR -0,11 EUR -2,37 %
4,01 CHF -0,12 CHF -2,93 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,74 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

14:46 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
International Consolidated Airlines S.A.
4,37 EUR -0,11 EUR -2,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,45 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

14:46 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
17.04.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

