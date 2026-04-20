International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,74 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,45 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|14:46
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
