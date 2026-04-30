JCDecaux Aktie

18,48 EUR +0,09 EUR +0,49 %
STU
18,49 EUR +0,77 EUR +4,35 %
HAML
Marktkap. 3,98 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972

ISIN FR0000077919

Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Overweight

14:21 Uhr
JCDecaux Overweight
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
18,48 EUR 0,09 EUR 0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz liege im Erwartungsrahmen, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings forderten die negativen Trends in der Region Nahost-Nordafrika (MENA) ihren Tribut. Die Prognose für das zweite Quartal sei schwächer als es der Konsens vermuten lasse./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux Overweight

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,28 €		 Abst. Kursziel*:
58,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,93%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

14:36 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:31 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
14:31 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:21 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
