Kering Aktie
Marktkap. 26,16 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Im chinesischen Online-Kosmetikmarkt sei der Bruttowarenwert im Juli zwar um gut 5 Prozent gesunken, doch hätten sich die von ihm gecoverten Kosmetikanbieter besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei es auch bemerkenswert, dass kleine lokale Anbieter in China sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt hätten./mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Market-Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
170,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
210,70 €
|Abst. Kursziel*:
-19,32%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
215,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,13%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
