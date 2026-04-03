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Symbol KNBHF

Warburg Research

Knorr-Bremse Hold

11:46 Uhr
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor den Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen von 99 auf 100 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag keine Überraschungen das erste Quartal betreffend. Der Auftragseingang des Bremssystem-Herstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge sollte solide gewesen sein. Die Margen dürften sich im Jahresverlauf verbessern./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
-2,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
103,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,19%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

11:46 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
26.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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