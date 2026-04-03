Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 15,79 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor den Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen von 99 auf 100 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag keine Überraschungen das erste Quartal betreffend. Der Auftragseingang des Bremssystem-Herstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge sollte solide gewesen sein. Die Margen dürften sich im Jahresverlauf verbessern./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
103,00 €
|Abst. Kursziel*:
-2,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
103,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,19%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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