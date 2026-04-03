Warburg Research

Knorr-Bremse Hold

11:46 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor den Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen von 99 auf 100 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag keine Überraschungen das erste Quartal betreffend. Der Auftragseingang des Bremssystem-Herstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge sollte solide gewesen sein. Die Margen dürften sich im Jahresverlauf verbessern./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG