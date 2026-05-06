LANXESS Aktie
Marktkap. 1,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die für das laufende Quartal avisierte Verbesserung der Kennzahl enttäusche hingegen, was die Aktie belasten dürfte./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Overweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,13 €
|Abst. Kursziel*:
11,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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