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ISIN DE0005470405

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Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Overweight

10:36 Uhr
LANXESS Overweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die für das laufende Quartal avisierte Verbesserung der Kennzahl enttäusche hingegen, was die Aktie belasten dürfte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Overweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,13 €		 Abst. Kursziel*:
11,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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