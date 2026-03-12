DAX 23.658 +0,3%ESt50 5.771 +0,4%MSCI World 4.358 -0,1%Top 10 Crypto 9,6030 +4,8%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.324 +3,4%Euro 1,1478 -0,4%Öl 99,05 -2,7%Gold 5.119 +0,5%
Linde Aktie

433,40 EUR +8,20 EUR +1,93 %
STU
497,57 USD +16,10 USD +3,34 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 198,44 Mrd. EUR

KGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

JP Morgan Chase & Co.

13:06 Uhr
Linde plc
433,40 EUR 8,20 EUR 1,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 455 auf 525 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 525,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 490,41		 Abst. Kursziel*:
7,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 497,57		 Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 536,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

14:01 Linde Outperform Bernstein Research
13:06 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Linde Buy UBS AG
03.03.26 Linde Outperform Bernstein Research
25.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu Linde plc

dpa-afx Gut augestellt Linde-Aktie steigt: JPMorgan stuft auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar Linde-Aktie steigt: JPMorgan stuft auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 im Minus
finanzen.net Linde Aktie News: Linde am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Linde, Parker-Hannifin, Daily Journal and Espey
Zacks Top Analyst Reports for SAP, Linde & Parker-Hannifin
EQS Group EQS-News: Linde Increases Dividend 7%
Benzinga Spotify, American Express, Linde And An Energy Stock: CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Price Over Earnings Overview: Linde
Benzinga 5 Analysts Have This To Say About Linde
Benzinga Is Linde PLC Gaining or Losing Market Support?
Zacks Linde Q4 Earnings Beat on Higher Americas Pricing, Revenues Rise Y/Y
