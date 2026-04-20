LOréal Aktie
Marktkap. 186,86 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, das Zahlenwerk des Kosmetikkonzerns sei stark. Das bereinigte organische Umsatzwachstum ergebe die stärkste Dynamik seit einigen Jahren. Nach zwei schwierigen Jahren scheine das Unternehmen die Wende geschafft zu haben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
365,70 €
|Abst. Kursziel*:
10,75%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
364,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
390,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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