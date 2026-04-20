Bernstein Research

LOréal Market-Perform

21:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, das Zahlenwerk des Kosmetikkonzerns sei stark. Das bereinigte organische Umsatzwachstum ergebe die stärkste Dynamik seit einigen Jahren. Nach zwei schwierigen Jahren scheine das Unternehmen die Wende geschafft zu haben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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