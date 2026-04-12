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Marktkap. 9,53 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
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WKN 823212

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Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

08:21 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,61 EUR -0,37 EUR -4,66%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 9,20 auf 7,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,04 €		 Abst. Kursziel*:
-1,79%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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