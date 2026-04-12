Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,53 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 9,20 auf 7,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,04 €
|Abst. Kursziel*:
-1,79%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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