Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,27 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Kurzfristig stünden den gestiegenen Energiepreisen, nur minimalen Kapazitätskürzungen und dem erwarteten Druck auf die Umsätze die Branchenerwartung gegenüber, dass die Erlöse pro verfügbarem Sitzkilometer deutlich über dem Vorkrisenniveau bleiben sollten, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den von der Fluggesellschaft quantifizierten Zielen für eine teilweise Kompensation der höheren Kerosinkosten durch höhere Renditen könne er sich nicht ganz anschließen. Überraschend halte das Unternehmen aber trotzdem - und trotz Streikkosten - an der 2026 geplanten deutlichen Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) fest./gl/mis
/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,51 €
|Abst. Kursziel*:
-7,12%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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