Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Kurzfristig stünden den gestiegenen Energiepreisen, nur minimalen Kapazitätskürzungen und dem erwarteten Druck auf die Umsätze die Branchenerwartung gegenüber, dass die Erlöse pro verfügbarem Sitzkilometer deutlich über dem Vorkrisenniveau bleiben sollten, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den von der Fluggesellschaft quantifizierten Zielen für eine teilweise Kompensation der höheren Kerosinkosten durch höhere Renditen könne er sich nicht ganz anschließen. Überraschend halte das Unternehmen aber trotzdem - und trotz Streikkosten - an der 2026 geplanten deutlichen Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) fest./gl/mis

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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