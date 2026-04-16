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JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

10:31 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Neutral" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Aussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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