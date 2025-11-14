Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 70,87 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 555 auf 600 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte seine Schätzungen am Freitagabend an die konservative Planung des Managements an. Andererseits rechnet er anlässlich der Jahresbilanz mit einer Aufstockung der Dividende auf 25 Euro je Aktie und zusätzlichen Aktienrückkäufen in Höhe von 500 Millionen Euro. Er sieht sich mit seiner Erwartung diesbezüglich oberhalb der Pessimisten, aber zurückhaltender als die Optimisten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
549,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
