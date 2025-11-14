DAX 23.675 -0,9%ESt50 5.643 -0,9%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,69 +0,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 81.138 -0,2%Euro 1,1594 -0,2%Öl 64,47 +0,3%Gold 4.065 -0,4%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 70,87 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

08:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 555 auf 600 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte seine Schätzungen am Freitagabend an die konservative Planung des Managements an. Andererseits rechnet er anlässlich der Jahresbilanz mit einer Aufstockung der Dividende auf 25 Euro je Aktie und zusätzlichen Aktienrückkäufen in Höhe von 500 Millionen Euro. Er sieht sich mit seiner Erwartung diesbezüglich oberhalb der Pessimisten, aber zurückhaltender als die Optimisten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
549,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

