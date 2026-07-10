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KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

08:11 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
508,80 EUR 4,20 EUR 0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
503,60 €		 Abst. Kursziel*:
19,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
508,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,92%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
564,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
18.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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