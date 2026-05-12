JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Umsatz liege ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie acht Prozent über den Konsensschätzungen. Dazu kämen die angehobenen Jahresziele./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA