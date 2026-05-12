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Marktkap. 49,09 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

11:21 Uhr
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
120,00 EUR 6,65 EUR 5,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Umsatz liege ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie acht Prozent über den Konsensschätzungen. Dazu kämen die angehobenen Jahresziele./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
121,45 €		 Abst. Kursziel*:
23,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
120,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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