Merck Aktie
Marktkap. 49,09 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Umsatz liege ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie acht Prozent über den Konsensschätzungen. Dazu kämen die angehobenen Jahresziele./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
121,45 €
|Abst. Kursziel*:
23,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
120,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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